A Polícia Rodoviária Federal flagrou, na noite de terça-feira (dia 18), um militar do Exército, de 24 anos, trafegando em um veículo com registro de furto pela Rodovia Presidente Dutra, em Resende. O fato ocorreu por volta das 20h, quando a equipe do Grupo de Policiamento Tático da 7ª DEL PRF realizava Policiamento Ostensivo Dinâmico na altura do km 305. Na ocasião, os agentes tiveram a atenção voltada para um Gol, com placas de Belo Horizonte/MG, tendo como condutor o militar.

Aos agentes o rapaz alegou que alugou o carro de um amigo de Volta Redonda para trabalhar de motorista por aplicativo, pagando R$ 500 por semana. Foi realizada inspeção veicular minuciosa no veículo, verificando que os itens de identificação estavam adulterados, constatando tratar-se de um clone, sendo o original (abordado pela PRF) de mesmos modelo/marca/cor, mas licenciado no Rio de Janeiro, com registro de furto em 27 de novembro do ano passado em Mangaratiba.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido e conduzido para 89ª DP (Resende) juntamente com o veículo para os procedimentos legais cabíveis e registro da recuperação do veículo furtado. Segundo a PRF, este militar é o mesmo que foi flagrado 20 dias atrás com outro veículo roubado.

Foto: Divulgação/PRF