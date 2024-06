Foi inaugurada, nesta quarta-feira (dia 19), a Usina Geradora de Gases Medicinais na Casa de Caridade de Piraí – Hospital Flávio Leal (HFL). A nova instalação promete uma economia de R$ 40 mil por mês, totalizando R$ 480 mil anuais, que serão reinvestidos na melhoria do atendimento à população.

“A economia permitirá mais qualidade e melhorias no atendimento à população. A gestão eficiente traz investimentos que diminuem custos”, afirmou o prefeito de Piraí, Dr. Ricardo Passos, durante a cerimônia de inauguração.

O novo equipamento processará e purificará o ar para consumo do HFL. Foram instalados compressores para produzir ar comprimido medicinal e um aparelho de separação de oxigênio, além de backups de emergência para garantir a segurança do abastecimento. Antes, todo o oxigênio consumido era comprado pela instituição.

“Em 30 dias, assinamos a ordem de serviço e entregamos a Usina. O custo do metro cúbico de oxigênio cairá de R$ 3,50 para R$ 3, gerando economia. É com muita emoção que entregamos essa obra”, disse o diretor-geral do HFL, Ricardo Carvalhêdo.

Jean Carvalho, representante da empresa Gases Medicinais do Brasil (GMB), agradeceu a confiança da administração do hospital: “Sem o Ricardo, gestor, e o prefeito, nada disso poderia ser feito”.

A secretária municipal de Saúde, Giane Gioia, lembrou: “Em 2021, tivemos grande preocupação com o fornecimento de oxigênio durante a Covid. Agora, podemos afirmar que não só o Hospital Flávio Leal ganha, mas todos os nossos munícipes”.

O presidente da Câmara Municipal, vereador Mário Hermínio, destacou as conquistas de Piraí nos últimos anos, não apenas na área da Saúde. “O Dr. Ricardo Passos é audacioso. Ele realizou projetos aguardados há anos, como a Ponte da Enseada das Garças. Esses R$ 40 mil de economia mensal serão fundamentais para outros setores do hospital”, pontuou Mário.

Em breve, a Prefeitura estará inaugurando um centro de imagens na Casa de Caridade de Piraí – Hospital Flávio Leal.