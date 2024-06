A Polícia Militar realizou, nesta quarta-feira (dia 19), uma operação de combate ao tráfico de drogas em Barra do Piraí, resultando na apreensão de uma quantidade significativa de entorpecentes. A ação aconteceu na Rua dos Ypes, no bairro Vale do Ipiranga, e foi desencadeada por uma denúncia anônima recebida pelo número de emergência 190.

Por volta das 11h20, a guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT), vinculada ao 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) e à 1ª Companhia, se dirigiu ao local indicado na denúncia. Ao chegar, os policiais notaram movimentação suspeita e viram vários indivíduos correndo pelos prédios da região. Apesar de não conseguirem capturar os suspeitos, os agentes foram capazes de identificar onde um dos rapazes havia jogado uma bolsa.

Durante as buscas na área, os policiais localizaram a bolsa em um bueiro, contendo 8 tiras de maconha, 28 pedras de crack e 37 pinos de cocaína. Todo o material apreendido foi levado para a 88ª DP (Barra do Piraí).

Foto: Divulgação