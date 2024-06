Agentes da 93ª DP (Volta Redonda) prenderam neste sábado (dia 22) um jovem de 21 anos por suspeita de furto e um idoso de 69 anos por suspeita de receptação. A ação foi coordenada pelo delegado titular Vinícius Coutinho e pelo delegado assistente José Carlos Neto.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem teria furtado fios (cobre) de chicotes de caminhões, terminais de baterias (cobre) e esquicho de caminhão pipa no bairro Aero Clube, durante a madrugada. Através de trabalho de monitoramento e inteligência, os agentes identificaram o autor do furto e o localizaram na Rua Pedro Lima Mendes, no mesmo bairro.

Indagado, o rapaz disse que guardava em sua residência um simulacro tipo pistola e que os materias furtados já tinham sido vendidos para o proprietário de uma reciclagem localizada no bairro Vila Americana. Ele ressaltou ainda que já tinha vendido na semana passada para o mesmo homem uma bateria de caminhão furtada no mesmo local do crime deste sábado.

De posse da informação, os agentes foram até o local indicado pelo rapaz, onde foram recebidos pelo proprietário, que a todo instante negava o envolvimento. No entanto, o jovem mostrou aos policiais onde estavam os materiais que havia furtado na madrugada. O proprietário da reciclagem permanceu negando os fatos.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão do furtador e do receptador é um passo importante na redução desse tipo de crime e na proteção dos serviços essenciais para a comunidade. As investigações irão continuar para identificar os outros envolvidos e para coletar mais evidências relacionadas aos crimes em apuração.

Os presos serão recolhidos ao sistema penitenciário, onde permanecerão acautelados à disposição da Justiça.