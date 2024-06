O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) esteve ao lado de grandes nomes da política nacional em lançamento da candidatura da chapa Rivalney Pedrosa (PT) e Erica Assis (PSB) à prefeitura de Pinheiral. A solenidade, na tarde deste sábado, dia 22, reuniu cerca de 1,2 mil pessoas no Salão Stilo, espaço de eventos no Centro da cidade.

Também prestigiaram o lançamento da chapa PT-PSB para concorrer à prefeitura de Pinheiral a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann; o presidente do partido no Estado do Rio de Janeiro, João Maurício de Freitas, o Joãozinho; o presidente da Embratur, Marcelo Freixo; o prefeito de Maricá, Fabiano Horta; os deputados federais Lindbergh Farias e Reimont; e as deputadas estaduais Elika Takimoto e Marina do MST.

O deputado Jari, representante do PSB no Sul Fluminense, afirmou que a chapa Pedrosa, que teve dois mandatos como vereador de Pinheiral, e Erica Assis, que preside o PSB na cidade e foi presidente da Associação de Moradores do Bairro Varjão, une duas pessoas que conhecem as necessidades dos moradores. “Acredito que essa chapa traz uma esperança de renovação para Pinheiral”, disse.

Erica Assis, que foi indicada pelo PSB para concorrer como vice-prefeita na chapa de Pedrosa no final do mês de maio, assumiu o compromisso com a mesma dedicação que desempenha o papel de presidente municipal do partido e de quando era presidente de associação de bairro.

“A proximidade com os moradores de Pinheiral é o meu diferencial. Faço parte dessa comunidade, conheço suas prioridades e na prefeitura vou poder colaborar para melhorar a qualidade de vida da população”, falou Erica.

O ex-prefeito de Pinheiral, José Arimathéa, também é um entusiasta da chapa PT-PSB. “Com essa dupla, o município pode ser beneficiado pela construção política que o PSB está fazendo por uma gestão democrática e participativa, com vistas à população mais necessitada, com transparência e participação popular”, disse Arimathéa.