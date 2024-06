Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.740 da Mega-Sena, sorteado nesse sábado (dia 22), em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou novamente e está estimado agora em R$ 93 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 17 – 41 – 34 – 13 – 47 – 16.

Com cinco acertos, 108 apostadores ganharam R$ 38.469,76 cada. Já com quatro acertos, 6.950 apostas ganharam R$ 854,00 cada.

O próximo sorteio da mega-Sena será na terça-feira (dia 25), às 20h, com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. As apostas podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio.

Quina de São João

A Caixa Econômica Federal também sorteou, na noite desse sábado (dia 22), as cinco dezenas do concurso 6.462 da Quina, edição especial de São João.

Os números sorteados foram: 21 – 38 – 60 – 64 – 70.

Três apostadores acertaram as cinco dezenas e vão levar R$ 76,6 milhões cada. As apostas premiadas são de Gouveia (MG), Viamão (RS) e São José do Rio Preto (SP). Além disso, 1.714 pessoas acertaram quatro dezenas e receberão R$ 11,04 mil cada.

O próximo sorteio da Quina está previsto para esta segunda-feira (dia 24), com um prêmio estimado de R$ 700 mil.

Foto: Agência Brasil