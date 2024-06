Policiais Militares do Serviço Reservado do 33º BPM (Angra dos Reis) apreenderam, nesta terça-feira (dia 25), 720 pinos de cocaína durante operação realizada no Morro da Glória, em Angra dos Reis.

De posse de informações encaminhadas pelo Disque Denúncia Angra (0300 253 1177) sobre uma área de mata na comunidade onde haveria um laboratório do tráfico, os agentes da P2 procederam à Rua B, onde identificaram um acampamento clandestino com todo o material entorpecente, cerca de 1,5 quilo de cocaína, resultando em quase R$ 20 mil de prejuízo ao tráfico de drogas local. As drogas foram recolhidas e encaminhadas à 166ª DP, para o registro da ocorrência.

A PM informa que a população de Angra dos Reis pode contribuir denunciando qualquer atividade criminosa, 24 horas por dia ao Disque Denúncia, através dos telefones 0300 253 1177 e (21) 2253 1177 – ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br). Em todos os canais, o anonimato é garantido ao denunciante.

Foto: PM