A Polícia Rodoviária Federal realiza na tarde desta terça-feira (dia 25) uma escolta dedicada à carga superdimensionada que passa pela região. A escolta teve início por volta das 14h40, no km 4 da Dutra, em Queluz/SP, e segue em direção ao sentido Rio. Trata-se de um transformador com 231,7 toneladas, tendo o conjunto transportador mais a carga um peso bruto total de 391,7 toneladas. O comprimento total é de 59,92 metros; a largura é de 3,96 metros; e altura de 5,75 metros. A carga saiu de Guarulhos/SP com destino a Itaguaí/RJ. O comboio se desloca entre 30 a 40 km/h.

Segundo a PRF, devido às dimensões da carga, é possível transitar na maior parte do trecho pela faixa da direita. No entanto, para passar pelas obras de arte (pontes, viadutos, etc.), é necessário reduzir a velocidade, passando no centro da pista e segurando o trânsito até que a carga passe totalmente. Em Resende, devido à altura, não será possível passar por baixo do viaduto, sendo necessário desviar pela rotatória da entrada da cidade, próximo ao Spani, passando pela via marginal até retornar à pista principal.

A programação é deslocar com a carga até o km 264 da Dutra, próximo ao bairro Roma, em Volta Redonda, ainda nesta terça-feira.

Foto: Divulgação/PRF