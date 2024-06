Agentes da Polícia Rodoviária Federal recuperaram, na tarde de terça-feira (dia 25), em Barra Mansa, um veículo Jeep/Renegade que havia sido furtado em setembro de 2022 no Rio de Janeiro. A ação aconteceu durante fiscalização de combate ao crime no km 293 da Rodovia Presidente Dutra.

Segundo a PRF, durante a abordagem, o condutor, de 37 anos, apresentou nervosismo. O veículo não estava em seu nome e o homem apresentou versões divergentes sobre a procedência do mesmo.

Ao ser realizada inspeção veicular minuciosa foi verificado que os itens de identificação apresentavam sinais de adulteração, constatando tratar-se de um clone, sendo o original (abordado pela PRF) de mesmos modelo/cor/ marca, mas licenciado em Belo Horizonte, com registro de furto na data de 30 de setembro de 2022, no Rio de Janeiro.

Além disso, em consulta aos sistemas disponíveis foi constatado haver um mandado de prisão aberto em desfavor para o indivíduo por não pagamento de pensão alimentícia. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor e a ocorrência encaminhada para a 90ª DP (Barra Mansa) para os procedimentos legais cabíveis, registro do cumprimento do mandado de prisão e da recuperação do veículo furtado.

Foto: Divulgação/PRF