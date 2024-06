A rede de restaurantes Outback está com 89 vagas de emprego efetivas para a unidade que será inaugurada no Shopping Park Sul, em Volta Redonda. As oportunidades são para as funções de atendente de restaurante, atendente de bar, recepcionista, auxiliar de limpeza, auxiliar de cozinha e auxiliar de delivery.

Os interessados podem se candidatar pelo site, preenchendo uma ficha de inscrição. Para se inscrever, é preciso ter mais de 18 anos e ensino médio/técnico completo, além de disponibilidade de horário, inclusive em fins de semana e feriados. Não é necessário ter experiência na área.

Os candidatos vão passar por dinâmica de grupo e entrevistas. Os selecionados passarão por um treinamento no restaurante.

A remuneração é variável de acordo com a função e as horas trabalhadas. A empresa oferece vale-transporte, refeição no local e assistências médica e odontológica.

O site para inscrição é https://outback.gupy.io/

Foto: reprodução da internet