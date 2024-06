A Polícia Rodoviária Federal prendeu, na noite de terça-feira (dia 25), um motorista de 29 anos que conduzia veículo sob efeito de álcool na Rodovia Presidente Dutra em Itatiaia. A abordagem ocorreu por volta das 18h40, quando a PRF foi acionada por equipe da Operação Foco do Posto Fiscal da Receita Estadual de Nhangapi devido a informação de condutor visivelmente embriagado.

A equipe DELTA da 7ª DEL PRF se deslocou até o posto fiscal, no km 330, onde foi verificado que o condutor do Uno teria perdido o controle do veiculo em frente ao posto fiscal, atingindo um cone, depois colidido com a roda dianteira direita no meio-fio, estourando o pneu. Mesmo assim, continuou transitando, entrando no posto fiscal pela saída, trafegando na contramão de direção por dentro do posto fiscal, quase colidindo nos caminhões que passavam pelo local. Com isso, o homem foi abordado por policiais militares da Operação Foco que acionaram a PRF.

O condutor confirmou que havia ingerido chopp de vinho e, ao ser submetido ao teste do etilômetro, obteve-se o resultado de 0,71 mg/L. Também foi verificado que a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do condutor estava vencida. Diante dos fatos foi dada voz de prisão o indivíduo por embriaguez ao volante e a ocorrência apresentada na 99ª DP (Itatiaia). O veículo foi removido para o pátio da PRF de Floriano e aplicadas as devidas multas pelas infrações de trânsito constatadas no valor total de R$ 3.423,40.

Foto: Divulgação/PRF