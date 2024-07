Morreu na noite da segunda-feira (dia 1), no Hospital Regional em Volta Redonda, o menino Eduardo Cerqueira de Freitas, de apenas 8 anos. Ele estava internado desde o último sábado (dia 29), quando foi picado na coxa por uma cobra venenosa, em Barra do Piraí. Na ocasião, a criança brincava no quintal de sua casa no distrito de São José do Turvo.

A criança havia sido atendida primeiramente no Hospital Municipal Nelson Gonçalves, no bairro Aterrado, mas devido ao estado grave acabou sendo transferida para a unidade no Roma.

De acordo com familiares de Eduardo, a cobra que o picou teria sido uma jararaca. O menino tomou soro antiofídico e chegou a ter uma parada cardíaca no domingo (dia 30).

Por meio de sua página em redes sociais, a mãe da vítima deu a notícia: “É com o coração em pedaços que venho dizer a todos vocês que o meu menino Deus levou pra glória. Ele foi muito forte, lutou até onde pôde. E deus cuidou de tirar ele do sofrimento. Obrigado a todos”.

Em nota, a Escola Estadual Municipalizada São José do Turvo, onde Eduardo estudava, prestou solidariedade à família do aluno e lamentou seu falecimento prematuro. “Que Deus e o amor estejam presentes para guiar e amparar a família nesse momento de despedida. Eduardo sempre será lembrado com carinho e saudade por todos que tiveram a oportunidade de conviver com ele. Que sua alma descanse em paz”.