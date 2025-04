VR: Homem é preso suspeito de invadir escola e depredar câmera de vigilância

Um homem de 37 anos foi preso em flagrante nessa quinta-feira (dia 4) por dano ao patrimônio público. A prisão foi realizada por agentes da Patrulha Escolar da Guarda Municipal. O detido é suspeito de invadir e depredar uma câmera de vigilância instalada na Escola Municipal Goiás, no bairro Três Poços, em Volta Redonda. A ação ocorreu à noite, por volta das 22h, e foi registrada pelo próprio equipamento segundos antes de ser destruído. As imagens auxiliaram os guardas a identificar e localizar o suspeito.

Após o ato de vandalismo, os agentes foram acionados e ouviram de funcionários da escola que a câmera já havia sido alvo de depredações pelo menos outras três vezes. A suspeita era de que o autor fosse um morador vizinho à unidade escolar.

Os agentes então entraram em contato com familiares do suspeito, que autorizaram a abordagem. Durante a conversa, o homem confessou ter depredado a câmera com um pedaço de madeira, alegando que “as pessoas o deixavam nervoso”. Diante do relato, os guardas localizaram o objeto usado no crime e deram voz de prisão ao homem, conduzindo-o à 93ª Delegacia de Polícia Civil, onde ele prestou depoimento e foi responsabilizado pelo dano ao patrimônio público.

O secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique, destacou a atuação da Patrulha Escolar e reforçou a importância da responsabilização para a manutenção da segurança no ambiente escolar.

— Atos como esse, além de causarem prejuízo ao patrimônio público, geram uma sensação de insegurança em um ambiente que foi criado para o convívio social e o aprendizado. Parabenizo nossos guardas municipais pela rapidez e prontidão em mais uma ocorrência. É mais um caso que demonstra a importância do investimento nas câmeras e em todo o sistema de monitoramento feito pelo governo municipal — afirmou o secretário.

Fotos: Divulgação/Semop