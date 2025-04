Prefeitura de Angra dos Reis suspende preventivamente aulas da rede municipal por conta das chuvas

A Prefeitura de Angra dos Reis suspendeu as aulas da rede municipal na sexta-feira, 4 de abril, por conta da previsão de chuvas fortes na cidade entre sexta e domingo. A decisão já foi publicada no Boletim Oficial do Município, por meio da resolução nº 032 da Secretaria de Educação, Juventude e Inovação. A iniciativa foi tomada na noite desta quinta-feira (3), em reunião entre o prefeito Cláudio Ferreti e secretários municipais.

A medida preventiva foi tomada após os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para temporais em todo o estado do Rio de Janeiro, incluindo a região da Costa Verde e Sul Fluminense. De sexta-feira, 4, até domingo, 6, pode chover um acumulado total de 300 mm.

“Estamos trabalhando antecipadamente, com prevenção, para oferecermos uma resposta mais rápida e qualificada em caso de detectarmos consequências no município por conta das chuvas. Além de estarmos reunindo nesta quinta-feira as secretarias municipais diretamente envolvidas no Gabinete de Crise, também estamos contando com a presença do Corpo de Bombeiros e da CCR, mostrando que estamos aqui unidos para proteger vidas”, informa o prefeito Cláudio Ferreti

A fim de garantir o cumprimento dos 200 (duzentos) dias letivos, a rede municipal irá estabelecer a reposição da aula suspensa em dia não previsto como letivo, como sábados, dias de recesso escolar ou eventuais dias de pontos facultativos. O secretário de Educação, Juventude e Inovação Paulo Fortunato falou sobre a decisão estratégica.

“A resolução vai se aplicar exclusivamente à rede municipal de ensino. De qualquer forma, em contato com a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto, fui informado de que as escolas estaduais no município também não vão funcionar amanhã. Por meio do Conselho Municipal de Educação, nossa decisão de suspender as aulas de sexta-feira, 4 de abril, será repassada às escolas privadas, entendendo que elas têm autonomia para seguirem ou não a diretriz. A direção do CEFET,no Parque Mambucaba, também foi informada sobre a decisão do município, para que eles possam avaliar a medida”, explica Paulo.

Durante a reunião, a secretária de Desenvolvimento Social e Promoção da Cidadania, Thaísa Bedê, informou que a Subsecretaria de Gestão do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), num primeiro momento, já providenciou preventivamente ao município 300 colchões, 200 kits de higiene pessoal, 200 kits de limpeza e 500 fardos de água.

A Defesa Civil e o município seguem em estado de observação. O Gabinete de Crise, iniciado oficialmente na quinta-feira, 3 de abril, já tem outra reunião marcada para amanhã, sexta-feira. O secretário de Proteção e Defesa Civil, Fábio Jr, resumiu o encontro.

“As previsões meteorológicas não funcionam como uma equação exata. Quanto mais próxima do evento a previsão é fornecida, mais exatas são as informações. Por isso a necessidade de aguardar até hoje para poder organizar essa reunião de divulgação referente ao cenário meteorológico”, diz Fábio Jr.

ALERTA POR SMS – Mais de 40 mil pessoas em Angra estão cadastradas no sistema gratuito de aviso por SMS. Para receber as mensagens preventivas quanto ao cenário meteorológico, basta enviar um SMS para o número 40199 e informando o CEP da casa, hotel, pousada, local de trabalho etc. As mensagens são recebidas mesmo que a pessoa não tenha créditos no celular.

DICAS DE SEGURANÇA – Em caso de chuvas fortes, a população (principalmente quem está em áreas de risco) deve:

* Seguir para os pontos de apoio após os alertas por sirene ou SMS;

* Alertar familiares e amigos (principalmente os que estiverem em áreas de risco);

* Levar documentos pessoais (como RG, CPF, carteira de habilitação ou carteira de trabalho) e medicamentos de uso diário;

* Evitar pegar estradas e ficar próximo de redes elétricas;

* Divulgar apenas informações oficiais;

* Retirar os aparelhos das tomadas nas quedas de energia.

Dúvidas podem ser esclarecidas pelos telefones da Defesa Civil: 199 / (24) 3365-4588.