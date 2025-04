Barra Mansa redobra atenção com a previsão de chuvas fortes

Uma frente fria chegou à região Sul Fluminense por volta das 3h40 desta sexta-feira, dia 04, trazendo a possibilidade de chuvas moderadas e fortes durante o fim de semana. A Defesa Civil e secretarias municipais de Barra Mansa seguem em esquema de plantão. São esperadas precipitações com volume entre 5 mm/h e 50 mm/h.

O coordenador de Defesa Civil de Barra Mansa, João Vitor da Silva Ramos, explica que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho para grande parte do estado do Rio de Janeiro e que a coordenadoria segue acompanhando as previsões emitidas pelo Cemaden-RJ (Centro Estadual de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais) para a cidade.

De acordo com o alerta vermelho, pode haver rajadas de vento com intensidade em torno de 100 km/h. O ápice dos temporais deve ocorrer entre hoje e amanhã, podendo causar queda de energia, de árvores, alagamento, inundações e transbordo. Na manhã desta sexta, as cotas dos rios que cortam a cidade são as seguintes: Barra Mansa – nível atual de 0,41m / transbordo tem cota de 2,10m; Bananal – 1,24m / 5,30m; Rio Paraíba do Sul – 2,89m / 4,50m.

“Orientamos a população a não se abrigar debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, e a evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é importante evitar trafegar, a pé ou com veículos, por áreas alagadas e estar atento aos alertas emitidos por SMS e às sirenes instaladas nas áreas de risco. Recomendamos ainda que, sempre que possível, deixem os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia desligados”, explicou João Vitor.

Para emergências ou mais informações, a população pode entrar em contato com a coordenadoria através do telefone 199 ou pelo WhatsApp (24) 98121-3427. Já a chamada para o Corpo de Bombeiros pode ser feita pelo telefone 193.

Foto: Chico de Assis