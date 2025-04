Projeto ‘Tabaco Zero’ leva conscientização sobre os impactos do tabagismo ao pátio da CSN

No último dia 27 de março, a Transporte Excelsior promoveu mais uma campanha de saúde e segurança no Pátio das Transportadoras da Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), em Volta Redonda. Desta vez, a iniciativa teve como foco a conscientização sobre os malefícios do tabagismo, por meio do Projeto Tabaco Zero, apresentado pela Coordenadora de Comunicação, Giseli Alcantara, e pela bombeira civil e colaboradora, Ana Carla Aloisi.

A programação incluiu uma palestra educativa e uma dinâmica interativa, conduzida por Ana Carla, que demonstrou de forma prática os impactos do tabagismo ao longo dos anos e os benefícios imediatos de abandonar o cigarro. Para reforçar o tema, a Transporte Excelsior distribuiu brindes aos participantes, incentivando o compromisso com a saúde.

“Nosso objetivo com o Tabaco Zero é mostrar que parar de fumar é um processo possível e transformador. Cada motorista ou colaborador que refletir sobre sua saúde hoje pode conquistar um futuro mais longo e com mais qualidade de vida”, destacou Giseli Alcantara.

Já Ana Carla ressaltou o impacto direto do tabagismo na segurança e no desempenho profissional. “O cigarro compromete o condicionamento físico e a capacidade respiratória, afetando não apenas a vida pessoal, mas também a segurança no trabalho. Com informação e incentivo, podemos ajudar mais pessoas a tomarem a decisão de mudar”, afirmou.

Realizada trimestralmente, a campanha faz parte das ações da Transporte Excelsior para reforçar a segurança, a saúde e o bem-estar de seus colaboradores e parceiros.