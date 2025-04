Hospital Regional Zilda Arns amplia oferta de atendimento de saúde no Médio Paraíba

Referência em atendimentos de média e alta complexidades, o Hospital Regional do Médio Paraíba Dra. Zilda Arns Neumann (HERZA), em Volta Redonda, estendeu o horário de funcionamento dos seus Centros de Imagem e Cirúrgico, o que contribuiu significativamente para a ampliação da oferta de atendimento. Nos primeiros três meses deste ano, foram realizados quase 12 mil exames de diagnóstico, o que corresponde a 22% do total realizado no ano passado, quando foram feitos 54 mil exames.

_ O Hospital Zilda Arns oferece atendimento especializado de excelência em saúde, e o Governo do Estado tem investido na unidade como forma de levar cada vez mais serviços para o interior do estado, evitando o deslocamento dos pacientes para a capital _ afirma o governador Claudio Castro.

Com o horário ampliado, o Centro de Imagem passou a funcionar de segunda a sexta-feira, até meia-noite. Aos fins de semana, o Zilda Arns funciona das 8h às 19h. O centro conta com raio-x, tomografia computadorizada, mamografia, ultrassonografia e ecocardiografia. E o encaminhamento de pacientes à unidade é feito pelas clínicas e postos de saúde dos municípios por meio da Central Estadual de Regulação (CER).

Além dos exames de imagem, o centro cirúrgico da unidade também teve seu funcionamento estendido. Com seis salas para procedimentos de alta complexidade, está funcionando até meia-noite durante a semana e a meta é aumentar as cirurgias também nos fins de semana. Entre os procedimentos realizados na unidade estão cirurgias ortopédicas, torácicas, vascular, além de broncoscopias, laqueaduras tubárias. A unidade realizou 921 procedimentos cirúrgicos nos primeiros três meses do ano, e quase 5 mil no ano passado, além de 1.347 internações. A alteração do horário também gerou novos empregos, com a contratação de novos profissionais de radiologia e administrativos.

Moradora de Volta Redonda, a massoterapeuta Vanderleia de Souza Cabral, de 54 anos, realizou uma colonoscopia na unidade, necessária a uma cirurgia de ovário e útero a que terá que ser submetida. Ela elogiou a agilidade do agendamento. – A marcação do exame foi muito rápida, ocorreu em uma semana. Os médicos tiraram as minhas dúvidas e a equipe me deu muita atenção. Isso é muito importante, é um trabalho de excelência – ressaltou a paciente.

– A ampliação do horário do Centro de Imagem contribuiu muito para desafogar os exames na rede estadual de saúde. Hoje, além da região do Médio Paraíba, recebemos pacientes de municípios mais distantes. O Governo do Estado está garantindo um atendimento rápido, eficiente e humanizado ao paciente – afirma o diretor da unidade, Caio Larcher, explicando que o objetivo é contribuir para zerar a fila de espera por exames no estado.

Em dois anos, hospital recebeu novos e modernos equipamentos

Construído em uma área de aproximadamente 54 mil metros quadrados, o hospital está localizado na BR-116, às margens da Rodovia Presidente Dutra. É o maior hospital do interior do estado e atende a uma população de cerca de 1,2 milhão de pessoas de 12 municípios e ainda de outras localidades do estado.

Referência no tratamento de pacientes que necessitam de cuidado intensivo, tanto adulto como pediátrico, a unidade conta com 237 leitos, sendo 192 adultos e 45 pediátricos. Nos últimos anos, vem recebendo investimentos, especialmente em modernos equipamentos, como o de ressonância magnética, que conta com recursos de inteligência artificial e mesa com capacidade para realizar exames em pacientes obesos e abertura de 70cm, conferindo mais conforto e menor sensação de claustrofobia aos pacientes, e, também, menos ruídos e maior rapidez na realização do exame.

O equipamento é utilizado em exames cardíacos, vasculares e oncológicos, permitindo inclusive a realização de biópsia de mama por ressonância. O hospital também ganhou, nos últimos dois anos, seis novas salas de cirurgia que vêm contribuindo para redução do tempo de espera para cirurgia geral e ortopédica no estado.

Internações aumentam

Com 237 leitos, sendo 109 de UTI adulto e 30 de UTI pediátrica, o Hospital Zilda Arns é referência para internações. Suas amplas instalações contam com ambiente humanizado, luz natural e privacidade para acompanhantes. Nos primeiros três meses de 2025, o hospital tratou 1.347 pacientes internados.

Mãe do menino Thales Bernardo, de 5 anos, a vigilante Lívia dos Santos, de 26 anos, é moradora de Magé, na Baixada Fluminense, que fica a 143 km de distância de Volta Redonda. Foi atendida pela primeira vez no HERZA e encontrou o tratamento que necessitava para o filho, que estava com uma pneumonia.

– Meu filho tem AME (Atrofia Muscular Espinhal é uma doença genética rara que causa fraqueza muscular progressiva) e necessita de cuidados especiais. Foi a primeira vez que ele esteve internado aqui no Zilda, e, embora longe de casa, valeu muito a pena – enfatizou Lívia. – Saio daqui com o coração cheio de alegria porque Thales está curado da pneumonia e voltaremos para casa – disse ela, durante a alta hospitalar do menino.