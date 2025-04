Marcelo Cabeleireiro e Leo Santos participam de posse da nova diretoria da CDL -VR

A posse da nova diretoria da CDL Volta Redonda, realizada na noite desta quinta-feira (dia 3) na casa de festas Galpão Eventos, reuniu autoridades, comerciantes e empresários da região em um evento marcado por discursos de incentivo ao setor empresarial. Entre os presentes, destaque para o ex-deputado estadual Marcelo Cabeleireiro e o diretor financeiro da CDL Barra Mansa, Leo Santos.

Marcelo Cabeleireiro, que já foi vereador por quatro mandatos e deputado estadual, ressaltou a importância do associativismo para o fortalecimento do comércio. Destacou sua contribuição legislativa para o desenvolvimento econômico da região relembrando a criação da Lei do Aço, que garantiu a redução do ICMS de 19% para 3% para indústrias de aço em Volta Redonda e outros municípios do estado do Rio de Janeiro. “Essa medida vem possibilitando o crescimento do segmento, aumentando a produção e fomentando a geração de empregos na nossa região”, afirmou.

Leo Santos, junto com demais integrantes da CDL-BM, enfatizou a relevância da integração entre as CDLs dos municípios vizinhos para o fortalecimento do comércio local. “A troca de experiências e a união entre as entidades empresariais são fundamentais para enfrentarmos desafios e buscarmos novas oportunidades de desenvolvimento”, disse.

A nova diretoria eleita para o biênio 2025/2026 tem como presidente

Giovane Freitas Ferreira e vice-presidentes

José Luiz Vidigal Fagundes Costa e Leonardo Costa de Almeida.

FORTALECIMENTO DO COMÉRCIO

O evento foi marcado por momentos de celebração e planejamento para o futuro do comércio em Volta Redonda, com a nova diretoria assumindo o compromisso de continuar fortalecendo o setor e promovendo iniciativas que incentivem o desenvolvimento econômico da região.

Foto: Divulgação