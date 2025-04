Suspeito de importunação sexual é linchado por populares em Volta Redonda

Agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública de Volta Redonda, serviço da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), detiveram na noite de quinta-feira (3), no bairro Dom Bosco, um suspeito de importunação sexual. Ele chegou a ser agredido por populares e, por isso, apresentava escoriações quando foi encontrado pelos agentes da Ordem Pública. O homem de 47 anos foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levado ao Hospital São João Batista (HSJB), onde está sob custódia da Polícia Militar.

De acordo com testemunhas, o homem foi agredido depois de ter sido flagrado se masturbando em cima de um muro, observando uma mulher que estava no quintal de uma casa, também no bairro Dom Bosco. A vítima teria visto o suspeito no ato libidinoso e gritado, fazendo com que ele fugisse do local. No entanto, populares o alcançaram e o agrediram minutos depois.

A vítima e uma cunhada dela foram encaminhadas à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) onde o caso foi registrado como importunação sexual. Uma camisa do suspeito foi recolhida no hospital com resquícios do que seria esperma. O objeto ficou apreendido na Deam. O suspeito permanecerá preso à disposição da Justiça após receber alta hospitalar.

Na delegacia, descobriu-se que o suspeito já possuía anotação criminal por estupro, tendo ficado preso de 2003 a 2011.

“A rápida ação dos agentes do Sistema Integrado de Segurança Pública fez toda a diferença para que esse suspeito de importunação sexual pudesse ser preso e evitasse uma situação mais grave. Parabéns aos agentes, pois são atos como esse que fazem com que a sociedade confie cada vez mais nas forças de segurança. O nosso objetivo é garantir uma cidade segura para todos”, salientou o secretário municipal de Ordem Pública, Coronel Henrique.

Foto: Divulgação/Semop.