Valença: Adolescente pula do 3º andar e cai em pula-pula ao fugir da polícia

Um adolescente de 16 anos fugiu de uma ação policial de forma inusitada e acabou caindo em um pula-pula na tarde da quarta-feira (dia 2), em Valença. O fato ocorreu no bairro Santa Rosa II.

Durante a operação, deflagrada para reprimir o tráfico de drogas na região, policiais avistaram suspeitos fugindo para um prédio no bairro em questão. Segundo a ocorrência, o menor entrou no apartamento da mãe, pulou a janela do 3º andar e caiu no brinquedo, conseguindo escapar em seguida. No imóvel, a polícia encontrou uma bolsa com 25 porções de maconha, com etiquetas indicando a venda da droga por R$ 20 cada. A mãe do suspeito foi levada à delegacia com o material apreendido.

Posteriormente, o adolescente foi encontrado escondido em outro apartamento e apreendido. O caso foi registrado na 91ª DP (Valença), onde ele foi enquadrado em ato infracional análogo ao tráfico de drogas. A droga, totalizando 180g de maconha, foi periciada pelo PRPTC de Barra do Piraí.

Foto: Divulgação