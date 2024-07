O cantor Marcelo D2 será a nova atração na festa dos 70 anos de Volta Redonda. O artista irá se apresentar nesta quinta-feira, dia 4, às 20h, na Praça Brasil, na Vila Santa Cecília.

D2 irá substituir a cantora Pitty, que precisou cancelar o seu show por problemas médicos. A apresentação da cantora na cidade irá ser remarcado para uma nova data, assim que ela estiver disponível e também que o período eleitoral permita.

Vale lembrar que o evento é uma realização do Sesc-RJ (Serviço Social do Comércio) e Sicomércio Volta Redonda, em parceria com a Prefeitura de Volta Redonda, e com o apoio do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda).

Foto: Reprodução/Instagram