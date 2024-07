A terceira edição da ExpoRio Turismo, maior evento de turismo do estado do Rio de Janeiro, encerrou as suas atividades na noite de domingo (dia 30). Durante os quatro dias de exposição (27 a 30 de junho), cerca de 60 mil pessoas passaram pelo Complexo Lagoon, na Zona Sul do Rio, e puderam conhecer um pouco mais sobre as 12 regiões turísticas do Estado.

Realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e da TurisRio, com a parceria institucional da Fecomércio RJ, e o apoio do Sesc RJ e do Senac RJ, o evento contou com com a participação de diversos palestrantes renomados, como os atletas Diego Ribas e Giovane Gávio; Antônio Rodrigues, dono da rede Belmonte; Luiz Calainho, sócio do Blue Note; e Alexandre Accioly, sócio do Roxy. Os visitantes também puderam desfrutar de diversas atrações musicais, além de variadas opções de gastronomia, artesanato, produtos rurais e lazer para toda a família.

O secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, ressaltou a potência do evento para a divulgação do estado, ampliando a oferta turística e gerando cada vez mais oportunidades de atração de turistas para o interior do RJ.

– Ao longo desses dias, transformamos o Lagoon na casa do turismo fluminense. Tivemos um resultado muito expressivo em todas as atividades da ExpoRio Turismo e demos mais um importante passo para as ações de promoção nas 12 regiões turísticas do estado. Tivemos a expressiva participação dos municípios do interior, que trouxeram para a capital seu artesanato, cultura, gastronomia e sua história. A sensação é de dever cumprido. Não tenho dúvidas que a ExpoRio Turismo está consolidado, definitivamente, no calendário de grandes eventos do Rio de Janeiro. – disse Tutuca.

Balanço positivo durante os dias de evento

Nos quatro dias, a ExpoRio Turismo apresentou as experiências e atrativos dos 92 municípios que compõem o Estado. Ao todo, 55 municípios participaram presencialmente do espaço institucional onde os representantes tiveram a oportunidade de mostrar o que há de melhor nos seus destinos. A Plenária Sesc RJ/Senac RJ contou com um total de 16 horas de palestras, somando 21 painéis e capacitações e cerca de 100 palestrantes no total.

No último dia do evento, a ExpoRio teve a participação do secretário Nacional de Turismo, Milton Zuanazzi, que integrou o painel sobre Turismo Comunitário.

– O Turismo de Base Comunitária e o desenvolvimento de produtos locais não só atraem mais turistas como os fidelizam. Eles vêm uma vez e querem voltar sempre, o que é muito importante para um turismo mais sólido e sustentável – afirmou Zuanazzi.

O espaço “Vivências do Rio”, dedicado ao Artesanato do RJ, teve a representação das 12 regiões turísticas. Os 92 municípios participaram do pavilhão dedicado às técnicas e à pluralidade dos trabalhos feitos pelos 653 artífices, que tiveram suas peças exibidas, em um esquema de rodízio, durante os 4 dias. No espaço do Turismo Rural, 31 agroindústrias da agricultura familiar estiveram presentes ofertando produtos de relevância turística.

O último dia de evento também apresentou uma ampla programação artística nos palcos, dedicada às cidades do interior. O show de encerramento ficou a cargo da banda “Blitz”, que agitou o palco principal com clássicos da década de 80. Considerada uma das bandas mais influentes do rock nacional, o grupo foi responsável por finalizar as atividades artísticas da ExpoRio Turismo.

Ao todo, a ExpoRio Turismo teve 4 shows com grandes artistas da música brasileira, além de 30 manifestações culturais de municípios do interior do Estado. No palco “Blue Note”, 8 músicos se apresentaram, além da participação de 18 artistas regionais que se apresentaram na Orla #tônoRio.

ExpoRio Turismo em números