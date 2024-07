A Prefeitura de Volta Redonda assinou o primeiro contrato da nova fase do programa ‘Minha Casa, Minha Vida’ no estado do Rio de Janeiro. Às vésperas do início da campanha eleitoral, o prefeito Neto (PP) formalizou um acordo para a construção de um novo empreendimento do programa federal. A falta de uma política habitacional consistente tem sido um dos desafios durante as cinco administrações de Neto.

O novo residencial, composto por 112 unidades de apartamentos, será erguido no bairro Belmonte, que já conta com uma estrutura do programa. A assinatura do contrato envolvendo a Prefeitura, a Caixa Econômica Federal e a empresa responsável pela obra, Haec Congel Construções Gerais Ltda., ocorreu no Palácio 17 de Julho, na tarde de quinta-feira (dia 4).

Neto destacou a importância do ‘Minha Casa, Minha Vida’, considerando-o o maior projeto social que já presenciou. “Desde o seu lançamento pelo Governo Federal em 2009, quando reassumi a Prefeitura após dois mandatos consecutivos entre 1997 e 2004, mobilizamo-nos para garantir que Volta Redonda se beneficiasse do programa. Hoje, vemos essa história se repetir. Com a implementação da nova fase, já tínhamos terrenos desapropriados pela Prefeitura destinados para este fim, o que nos colocou à frente”, afirmou o prefeito. Ele também adiantou que outro empreendimento com 192 apartamentos será construído em breve na cidade.

José Domingos Martins, superintendente de Rede no Sul Fluminense da Caixa Econômica Federal, parabenizou Neto por ser o primeiro a assinar o contrato da nova fase do programa no Rio de Janeiro. “Estamos aqui para firmar este contrato que garante mais uma unidade do ‘Minha Casa, Minha Vida’, financiado pela CEF. Com este empreendimento, o município receberá um investimento de R$ 18,5 milhões em moradia”, afirmou Martins.

Hélio Barbosa Abreu, empresário responsável pela construção, agradeceu ao prefeito Neto pelo apoio ao trabalho de sua equipe. “O sucesso do programa em Volta Redonda deve-se à excelente parceria entre a Prefeitura, a construtora e a Caixa Econômica. Estamos ansiosos para iniciar mais este grande trabalho”, disse Abreu.

Além do vice-prefeito Sebastião Faria (PL), estiveram presentes na assinatura do contrato o presidente da Fundação Oswaldo Aranha (FOA), Eduardo Prado, e o presidente da Câmara Municipal, vereador Edson Quinto (PL), entre outros líderes locais.

Município conta com 2,3 mil unidades do programa do governo federal

O município de Volta Redonda possui atualmente 2,3 mil unidades do ‘Minha Casa, Minha Vida’, distribuídas em oito condomínios nos bairros Santa Cruz (dois conjuntos), Candelária, São Sebastião, Roma, Jardim Cidade do Aço, Três Poços e Belmonte, que também abrigará o novo empreendimento.

O novo condomínio será construído na Rua L, em frente à Creche Irmã Zilá, no bairro Belmonte. A escolha do local deveu-se à infraestrutura existente, incluindo escola, transporte público e outros serviços. A previsão é de 18 meses para a conclusão das obras, que devem iniciar em menos de um mês.

Foto: arquivo