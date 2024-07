O deputado estadual Jari Oliveira (PSB) retornou à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) 24h Santo Agostinho, em Volta Redonda, para acompanhar o andamento das obras no local. O atraso na reforma, que começou em fevereiro de 2023, vem prejudicando o atendimento à população.

“Nesta quarta-feira, dia 3, estive mais uma vez na unidade, que passa por reforma em Volta Redonda. A demora na entrega da UPA Santo Agostinho é motivo de preocupação e indignação para a população que depende do serviço. As reclamações do moradores são recorrentes e vou seguir cobrando a entrega das obras e a retomada do atendimento”, falou Jari.

A reforma na UPA Santo Agostinho começou em fevereiro de 2023 e depois de dois aditivos no contrato devia ter sido entregue em novembro passado à população. Em maio de 2024, houve a rescisão contratual com a empresa que executava a obra, por falta de regularização fiscal, e a obra segue sem conclusão.

“Assim, o atendimento continua sendo realizado em local precário, no prédio da Faetec, prejudicando o serviço prestado à população”, disse o deputado.

As intervenções, sob responsabilidade de empresas contratadas pelo Fundo Municipal de Saúde, contam com investimentos de R$ 2,85 milhões, com verba estadual e a previsão de término inicial era julho de 2023.