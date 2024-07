Com um olhar voltado para o futuro, o pré-candidato a prefeito de Pinheiral pelo Partido Progressista (PP), Luciano Muniz, apresenta suas principais prioridades para o município do Sul do Estado. Segundo ele, o plano de governo inclui investimentos em infraestrutura, educação, saúde e a promoção do empreendedorismo local.

Com 15 anos de experiência na vida pública, como assessor do deputado estadual licenciado e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca, Luciano ressalta, em entrevista exclusiva à Folha do Aço, a importância de uma gestão participativa e transparente, capaz de dialogar com a população e implementar políticas públicas que atendam às necessidades dos cidadãos. “Me sinto pronto para essa missão”, garante. A seguir, confira os principais trechos da entrevista:

Folha do Aço – O que motivou o senhor a se candidatar à prefeitura de Pinheiral?

Luciano Muniz: Quero cuidar da cidade e da população. Vim morar aqui com 20 dias de vida e nunca saí mais. Como a maioria dos jovens da minha geração, precisei buscar oportunidades fora do município, sem nunca perder as raízes. Pinheiral é uma cidade jovem, cheia de vida e desafios pela frente, e sei que posso trabalhar pelo município. Tornar-me prefeito, caso seja eleito, não é um projeto pessoal, muito menos uma vaidade. Eu sempre disse que só colocaria meu nome à disposição se houvesse um consenso do nosso grupo político e do prefeito Ednardo Barbosa. E foi assim, com o apoio deles, que me tornei pré-candidato.

Qual é a sua visão para o futuro da cidade e quais são suas principais prioridades?

Enxergo um futuro brilhante para Pinheiral, com um enfoque no desenvolvimento sustentável e no aprimoramento da qualidade de vida de seus moradores. As prioridades para a futura gestão do município devem incluir investimentos em infraestrutura, o fomento à educação e à saúde, o estímulo ao empreendedorismo local para criação de empregos, e o fortalecimento das relações comunitárias, assegurando uma administração transparente e participativa.

Como sua experiência na vida pública e as habilidades e competências adquiridas podem contribuir para a administração do município?

Ninguém faz política sozinho. Isso eu aprendi há muitos anos, com o grande prefeito Tutuca. E acredito que uma das minhas principais habilidades é a capacidade de diálogo. Ao longo dessa trajetória de mais de 15 anos de vida pública, construí relações políticas robustas em níveis municipal, estadual e federal, que são essenciais para a implementação de projetos estratégicos que impulsionarão o desenvolvimento da cidade. Além disso, estou acompanhado de uma equipe competente, preparada para debater soluções e enfrentar os desafios que virão.

Quais são os principais pontos do seu plano de governo para Pinheiral?

Acredito que já na construção do nosso plano de governo estamos mudando a forma de fazer política em Pinheiral. Estamos elaborando um planejamento de gestão participativo e inovador, com grande participação da população. Fizemos esse processo dividido em três etapas. A primeira foi a fase de diagnóstico, na qual foram levantados todos os dados e informações do município para apontar as fraquezas e potencialidades do município de forma estratégica e conceitual. De posse desses dados, a segunda fase foi ouvir quem conhece, de fato, os problemas da cidade e as possíveis soluções: a população.

A partir dessas informações, qual o passo seguinte?

Por fim, já com esse material consolidado e as ações definidas, realizamos conversas de viabilidade com técnicos e especialistas das 11 áreas do plano de governo, que são: Sistema de Saúde; Esporte e Lazer; Educação e Capacitação; Proteção Social e Direitos Humanos; Emprego e Empreendedorismo; Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Proteção Animal; Infraestrutura Urbana; Gestão Pública e Atendimento ao Cidadão; Cultura e Turismo; Transporte e Mobilidade Urbana; Inovação e Tecnologia.

Quais são os maiores desafios que Pinheiral enfrenta atualmente e como enfrentá-los?

O desafio da maioria das cidades do interior é promover um crescimento ordenado e uma boa qualidade de vida à população. Precisamos priorizar investimentos em nossas estradas, discutir melhorias no abastecimento de água, buscar melhorar a mobilidade urbana e trabalhar em soluções para melhoria do nosso transporte público, sempre pensando na qualidade de vida dos cidadãos. Áreas essenciais como educação e saúde devem ter atenção especial, visando garantir serviços eficientes e acessíveis para todos os moradores. O diálogo, a transparência e a eficácia na gestão serão fundamentais para assegurar o bem-estar da nossa comunidade.

Como pretende abordar questões como saúde e educação na cidade?

O sistema de saúde pública avançou de forma expressiva nos últimos anos com a modernização do Hospital Municipal Aurelino Barbosa e com a inauguração de novos equipamentos. Agora queremos trabalhar para viabilizar a criação de um CTI e de um centro de imagem municipal, para que possamos ampliar o número de atendimentos. Também está no planejamento ampliar a quantidade de cirurgias eletivas no município. Na educação, entre as diversas pautas propostas, entendemos que é preciso modernizar e humanizar os espaços de ensino do município, ampliando a oferta de internet e do ensino tecnológico. Outra preocupação é promover a inclusão de pessoas com necessidades especiais, como portadores da Síndrome de Down e autistas, entre outros.

Como o senhor planeja promover o desenvolvimento econômico e a geração de empregos?

A cidade de Pinheiral tem se caracterizado, ao longo dos últimos anos, como uma das mais promissoras no quesito de desenvolvimento econômico e geração de renda. Queremos promover a consolidação do município no processo de industrialização com a efetiva ocupação dos distritos industriais, oferecendo incentivos para novas empresas da cadeia do aço. Em paralelo, precisamos explorar as potencialidades estratégicas do município para ampliar os investimentos e diversificar o perfil empresarial da cidade, gerando emprego e renda.

Qual mensagem gostaria de deixar para os eleitores de Pinheiral que estão considerando apoiá-lo nesta pré-candidatura?

Que eu estou preparado. Me sinto pronto para essa missão de cuidar das pessoas e da gestão da nossa querida cidade de Pinheiral. Como eu disse antes, ninguém faz política sozinho e temos um grupo forte e competente. Além disso, escolhemos para caminhar ao meu lado o Jaílson Rodrigues, um cara trabalhador, que conhece cada canto desse município.

