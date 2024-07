A pré-candidatura de Kátia Miki (Solidariedade) à prefeitura de Barra do Piraí vem ganhando forças.

O ex-prefeito Maercio de Almeida (PSB) abriu mão de sua pré-candidatura para apoiar a chapa encabeçada por Kátia e Cristiano Almeida (PSD).

O anúncio aconteceu num evento de pré-campanha, nesta sexta-feira (dia 12), no Royal Sport Clube de Barra.

Maercio frisou que o momento é de união pela reconstrução da cidade.

“Precisamos deixar as vaidades de lado. Somos todos barrenses, amamos a nossa cidade e queremos o melhor para o nosso povo. Esse é o momento de união em prol da reconstrução de Barra do Piraí”, destacou.

Outro político que participou do evento foi o ex-vice prefeito da cidade, Norival Júnior, o “Doutor Júnior”, que também declarou apoio à Kátia e Cristiano.

“Eu acredito que a união dessas lideranças, verdadeiramente barrenses, que amam essa cidade, e que contribuem com suas experiências e ideias relevantes, é resultado de um processo de perda de identidade que Barra do Piraí vem sofrendo nos últimos oito anos. Nossa ideologia agora é Barra do Piraí. Vamos resgatar essa cidade todos juntos”, disse doutor Júnior.

Kátia Miki fez um discurso emocionado e frisou que não houve desistência de pré-candidaturas, sim união por Barra do Piraí.

“Eu quero inciar o meu discurso ao lado do Maercio, do doutor Júnior e do Cristiano esses grandes amigos e importantes lideranças barrenses. Eu só tenho que agradecer muito a eles por todo apoio. Eles não desistiram de ser pré-candidatos, eles se uniram a um projeto que agora é de todos nós”.

Participaram também do evento o deputado federal Áureo Ribeiro (Solidariedade), o deputado estadual Munir Neto (PSD), os vereadores Pedrinho ADL e Paulinho Royal, além de várias lideranças políticas de Barra do Piraí e da Região Sul Fluminense.