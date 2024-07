Quase três anos após seu início, a obra da Rua 33, na Vila Santa Cecília, segue dando o que falar. O debate atual entre os volta-redondenses gira em torno da retirada de toda a vegetação do canteiro central, que será substituída por blocos de concreto.

Uma comerciante do local, que preferiu não se identificar, relatou que todos foram surpreendidos por mais essa intervenção do governo municipal. “Nossa cidade já é poluída, e além de todo o atraso e transtornos que nos foram causados, ainda temos que ver a retirada de pequenos arbustos e da grama do canteiro central. É pouco, mas é um pedaço verde da cidade que acabou”, afirmou ela.

A remoção das vagas de estacionamento no trecho da Rua 33 também está causando transtornos para os motoristas. “A Vila já é muito movimentada e temos dificuldade em encontrar vagas. Agora a situação piorou. Eu queria saber o motivo de a prefeitura não fazer esse serviço à noite e aos finais de semana, quando o movimento cai consideravelmente e não traria prejuízos para ninguém”, disse um consultor que trabalha na região.

Além disso, no trecho em frente ao Shopping 33, a prefeitura colocou blocos no local da passagem de pedestres que utilizam a faixa para atravessar a pista.

Em março deste ano, o prefeito Neto (PP) respondeu a questionamentos sobre o andamento da obra com um tom despreocupado: “É assim mesmo, não tem uma obra que não dê amolação”.

Prazo estendido

Iniciada em setembro de 2021, a revitalização da Rua 33 tem gerado desconforto entre moradores, comerciantes e desgaste político para o governo municipal. O prefeito Neto chegou a demonstrar otimismo em inaugurar a readequação de uma das principais ruas do município dentro de sua agenda de pré-campanha eleitoral, mas nem mesmo na data de aniversário da cidade, em 17 de julho, a obra deve ser concluída.