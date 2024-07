O estudante Caio Robert Liberal, do 5º período do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário de Volta Redonda (UniFOA), foi premiado pelo Grupo ENG e pela Adobe Certified Professional com uma mesa digitalizadora. Caio conquistou o 5º lugar na Seletiva Adobe Brasil 2024, superando mais de 250 participantes em todo o país.

O UniFOA foi a única instituição de ensino superior do estado do Rio de Janeiro com um representante no top 10 do Brasil na categoria “alunos criativos” da seletiva. Na presença de seu pai, Roberto Cândido Liberal, e da reitora do UniFOA, professora Ivanete Oliveira, Caio recebeu a premiação do Gerente Comercial do Grupo ENG, Giuliano Pallos, na manhã da última quarta-feira (10), no campus Universitário Olezio Galotti, em Três Poços.

Além do prêmio para Caio, o UniFOA recebeu um certificado pela conquista, entregue à reitora Ivanete Oliveira, que destacou a importância do protagonismo estudantil na instituição:

“Quando discutimos os valores que temos na instituição, um deles é o protagonismo do estudante e este momento é uma evidência de como os nossos estudantes de fato se tornaram protagonistas do próprio processo de formação. Essa certificação tem peso internacional e agrega grande valor ao currículo do Caio, mas principalmente à formação que o UniFOA oferece aos seus estudantes, com qualidade, cuidando das competências necessárias para o mercado de trabalho”, pontuou.

A Seletiva Brasil é uma competição nacional que testa as habilidades de design dos participantes usando Adobe Illustrator e Adobe Photoshop. Caio comemorou o reconhecimento das organizações e o certificado recebido:

“Estava em casa assistindo aos resultados da competição, quando ouvi meu nome e comecei a gritar e pular de alegria. Dei um susto no meu pai, que veio correndo saber o que tinha acontecido. Estou muito emocionado e feliz demais”, contou o estudante.

No dia do exame, 22 de março, um alerta de forte tempestade fechou o campus Universitário Olezio Galotti, onde a prova seria realizada. Isso obrigou Caio a participar da seletiva em casa. O UniFOA solicitou formalmente uma licença para ele fazer a prova à distância, e, após algumas exigências, o universitário conseguiu superar essa dificuldade, mantendo sua determinação e concentração:

“É um momento muito emocionante. Na verdade, estou até um pouco acostumado, porque ele é um caçador de medalhas e já conquistou um prêmio importante, em nível nacional, quando ainda estava no Ensino Médio. Tenho muito orgulho de ver e acompanhar essa caminhada vitoriosa dele”, explicou Roberto, pai do estudante.

Douglas Gonçalves, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda do UniFOA, incentivou Caio a se inscrever na Seletiva, sendo peça-chave para sua participação. Ele enalteceu a conquista do aluno e valorizou a formação oferecida pelo Centro Universitário.

“Essa conquista é muito importante para o Caio e para a instituição, pois é a prova de que estamos no caminho certo para a capacitação de futuros profissionais na área. O concurso é interessante, por isso incentivamos a participação dos estudantes para que cresçam cada vez mais e tenham uma formação ainda melhor”, pontuou.

Caio também foi celebrado por Giuliano Pallos, Gerente Comercial do Grupo ENG, que lhe entregou o prêmio. “É um campeonato de alunos criativos, que tem reconhecimento nacional e é valorizado por grandes empresas que utilizam o pacote Adobe no país. Caio mereceu a premiação pelos esforços e pela produção apresentada na seletiva”.