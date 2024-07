O Delegado Antonio Furtado (União Brasil), pré-candidato a prefeito de Barra do Piraí, e Cezinha (PL), pré-candidato a vice, foram recebidos essa semana pelo governador Cláudio Castro, no Palácio Guanabara. No encontro, o governador comemorou à chapa entre União Brasil e PL e disse que Barra do Piraí tem muito a ganhar com essa parceria. “É uma excelente notícia. Também sou filiado ao PL, e quem conhece meu trabalho sabe que saúde, educação e segurança pública são minhas prioridades. Nesse período de pré-campanha, eu convido a população para conhecer melhor as propostas desses pré-candidatos, que eu acredito serem fundamentais para o desenvolvimento de Barra do Piraí”, disse o governador.

Cezinha destacou a importância do apoio do governador, principalmente diante dos desafios que Barra do Piraí enfrenta atualmente. “É fundamental que o governo do estado e a prefeitura caminhem de mãos dadas para que os barrenses vivam na cidade que merecem”.

Furtado agradeceu o apoio do governador e lembrou que a parceria entre eles é antiga. Na época que esteve em Brasília, como deputado federal, o delegado conseguiu mais de R$ 150 milhões em investimentos para o estado do Rio de janeiro, priorizando a região Sul Fluminense. Ele ainda destaca que a intenção é continuar trabalhando junto com Cláudio Castro em prol de Barra do Piraí.

“Diante das dificuldades que Barra do Piraí enfrenta, o anúncio dessa parceria é a certeza de que o município avançará muito em todas as áreas. Nenhum de nós é melhor que todos nós juntos. A caminhada já começou, e nossa chapa nasceu com a missão de recuperar a cidade. Por isso, somos criteriosos com as parcerias que fazemos. Todos serão bem-vindos desde que tenham um olhar para o futuro e não sejam cúmplices de práticas ruins no presente ou do passado. Nós acreditamos em Barra do Piraí, e já estamos trabalhando para reerguer a cidade”, concluiu.