A frota da Transporte Excelsior foi reforçada com a adição de 13 novos caminhões Constellation da Volkswagen Caminhões e Ônibus. A cerimônia de entrega dos veículos aconteceu na segunda-feira (dia 15), durante um café da manhã organizado no Centro Corporativo da empresa em Barra Mansa, que reuniu cerca de 200 colaboradores, além dos gerentes da montadora.

A Transporte Excelsior investe continuamente na modernização de sua frota, que atualmente conta com 400 caminhões, visando aumentar a eficiência e reiterar o compromisso do grupo com a qualidade e a segurança no setor rodoviário. A incorporação dos veículos Volkswagen marca mais um passo na evolução da transportadora e enfatiza sua missão de inovação e excelência operacional.

“Estamos felizes com essa nova parceria e confiantes de que os caminhões Constellation trarão grandes benefícios para nossas operações. Esse passo fortalece ainda mais nossa marca e nosso compromisso com a qualidade no transporte,” destaca Serginho Loureiro, diretor adjunto da Transporte Excelsior.