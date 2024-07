Um tombamento de carga na descida da Serra das Araras gerou um congestionamento de aproximadamente 13 km na pista sentido Rio de Janeiro na tarde desta segunda-feira (dia 29). O acidente ocorreu no km 228, onde um veículo colidiu com um objeto (provavelmente a mureta), resultando no derramamento de uma carga de bobinas de aço.

Apesar da gravidade, não houve vítimas.

A pista foi totalmente interditada e, por volta das 14h, as equipes da CCR RioSP estavam empenhadas em desobstruir pelo menos uma faixa.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, veículos leves estão sendo desviados pelo acostamento. A situação resultou em tráfego intenso na pista expressa, especialmente no trecho que vai do km 241 até o km 228.

Foto: Divulgação/PRF