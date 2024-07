O mês de agosto promete ser agitado para o Volta Redonda, com um calendário apertado que inclui seis partidas entre os dias 3 e 28. Durante esse período, além da reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe comandada pelo técnico Rogério Corrêa inicia sua participação na Copa Rio 2024, competição que garante uma vaga na Copa do Brasil do próximo ano.

O Voltaço enfrentará não apenas o desgaste das partidas, mas também a logística desafiadora, já que metade desses jogos será fora de casa. No Campeonato Brasileiro, onde atualmente ocupa a terceira colocação, a tabela prevê viagens para Goiás e São Paulo, para enfrentar a Aparecidense no dia 11 e a Ferroviária no dia 19.

Na Copa Rio, o Tricolor terá que se deslocar até a Baixada Fluminense para enfrentar o America no dia 21, no Estádio Giulite Coutinho.

Os outros três jogos serão no Estádio Raulino de Oliveira, contra o Tombense-MG no dia 3, o Figueirense no dia 24 e a partida de volta contra o America no dia 28 pela Copa Rio. Com a sequência de um jogo a cada quatro dias, será o momento do elenco do Voltaço mostrar sua força e capacidade de superar desafios, a fim de evitar que o mês se torne um desgosto para os torcedores.

