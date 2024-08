A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encontrou, na manhã de sexta-feira (dia 2), R$ 1,1 milhão sem procedência em um veículo Fiat Idea Essence, abordado na Rodovia Presidente Dutra, próximo à Delegacia da PRF de Resende, sentido São Paulo.

O carro era conduzido por um Guarda Civil Municipal de Santo André, São Paulo. Ao inspecionar o veículo, os agentes notaram que o painel estava solto e com marcas de remoção. Questionado sobre a presença de ilícitos, o motorista admitiu que transportava uma grande quantia em dinheiro.

O guarda municipal informou que saiu de São Paulo, buscou o dinheiro no bairro de Bonsucesso, no Rio de Janeiro, e estava a caminho da Praça da Sé, em São Paulo. No local de entrega, ele estacionaria o veículo, destrancaria o “cofre” e alguém, que ele não conhecia, retiraria o dinheiro e devolveria o carro.

Segundo o motorista, ele realizava esse transporte de dinheiro várias vezes como uma forma de renda extra, ganhando cerca de R$ 5 mil por viagem. No entanto, ele não soube explicar a origem do dinheiro e desconhecia quem seria o destinatário das cédulas.

A PRF encaminhou o condutor, junto com as cédulas e o veículo, para a Polícia Federal em Volta Redonda. No local, os policiais contabilizaram o montante, que totalizou R$ 1.100.000,00. O motorista foi liberado após a contagem, e o veículo ficou apreendido.

A PRF ressalta que o fato envolve o mesmo modelo de veículo de uma ocorrência similar registrada na semana passada, com a única diferença sendo o condutor.

Foto: Divulgação/PRF