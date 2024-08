O Partido Progressistas (PP) oficializou no sábado (dia 3) a candidatura de Tande Vieira, candidato do prefeito Diogo Balieiro, à prefeitura de Resende. A confirmação do nome foi realizada em convenção partidária no Espaço Baobá, em Resende. No evento, também foi confirmado o nome do Davi do Esporte (União Brasil) como candidato a vice-prefeito na chapa. A coligação “Resende no Caminho Certo” conta com apoio dos partidos PL, PODE, AVANTE, AGIR, MDB e NOVO, PP e União Brasil, e os 144 pré-candidatos à Câmara Municipal tiveram suas candidaturas homologadas na convenção.

O pré-candidato à prefeitura de Resende, Tande Vieira, falou do desafio e compromisso com a população em seguir essa continuidade da gestão de Diogo Balieiro com avanços, com a credibilidade que o prefeito Diogo construiu nesses últimos anos. “O grande desafio nos próximos anos é manter a qualidade dos serviços públicos que a gente atingiu até agora, e avançar para as demandas que existem em outras áreas. A cidade entrou o rumo certo, conseguimos ampliar a força e o alcance das ações da prefeitura no município, cada vez mais. Nosso desafio é continuar o trabalho que vem sendo feito pelo nosso prefeito. Eu acho que Resende é uma das melhores cidades do país e o nosso desafio é fazer de Resende a melhor cidade do país”, destaca Tande.

O evento contou com a presença de diversas autoridades, como o prefeito Diogo Balieiro, o Deputado Federal Altineu Côrtes, presidente do PL no estado do Rio, o pré-candidato a prefeito de Itatiaia, Kaio Márcio, o Senador Carlos Portinho, o Deputado Estadual Pedro Ricardo, o Depurado Federal Dr. Luizinho, o Presidente do PP, e o secretário de estado das Cidades, Douglas Ruas, que representou o governador Cláudio Castro.

“Tande transformou a nossa Saúde na melhor Saúde do Rio de Janeiro e foi graças a tudo que a gente fez nos três anos do primeiro mandato que nós conseguimos cuidar da nossa população durante a pandemia da Covid 19, por exemplo. Graças à organização, a rede de saúde estruturada que construímos, com profissionais qualificados e equipamentos modernos. Agradeço ao Tande por ter sido nosso secretário de Saúde durante seis anos e tenho certeza que ele está 100% pronto para comandar essa cidade nos próximos anos, ao lado do Davi do Esporte”, afirmou Diogo Balieiro.