A coligação ‘Por Respeito a Piraí’, formada por PRD, União Brasil, Avante, PL e Agir, oficializou neste sábado (dia 3) os nomes de Arthur Tutuca e da professora Aline Feital como pré-candidatos a prefeito e vice-prefeita, respectivamente. O evento, que aconteceu na Câmara Municipal de Piraí, também oficializou as candidaturas de 60 pré-candidatos a vereador. Estiveram presentes diversas autoridades, entre elas o deputado estadual e secretário de Estado de Turismo, Gustavo Tutuca; o prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa; e o pré-candidato a prefeito de Pinheiral, Luciano Muniz. Outras autoridades, como o senador da República Romário; o prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias, e o presidente regional do PRD, Marcus Vinicius, fizeram questão de mandar vídeos em apoio aos pré-candidatos.

Filho do saudoso prefeito Tutuca, Arthur falou sobre o desafio e a oportunidade de concorrer às eleições na cidade, dando sequência ao legado deixado pelo pai, falecido em outubro de 2022, durante seu mandato como prefeito.

“Eu estou muito feliz em estar aqui registrando a minha pré-candidatura, dando mais um passo para esse desafio que vem pela frente, que é seguir o legado do meu pai. Vou continuar andando por cada bairro desta cidade, levando nossas propostas, mostrando nossas entregas e reforçando que seremos a continuidade e a evolução de um governo que dá certo! Gratidão a cada um dos pré-candidatos a vereador e aos partidos que embarcaram com a gente nesta jornada, confiando neste grupo. Estou pronto para cuidar da população de Piraí”, disse Arthur.

A pré-candidata a vice-prefeita, Aline Feital, que possui mais de 20 anos de carreira como professora concursada da rede municipal de educação, falou sobre o que a motivou a estar junto com Arthur Tutuca nestas eleições.

“Não é possível projetar o futuro sem pensar a educação no presente. Precisamos ter uma educação como referência, garantir aos nossos alunos uma educação realmente com qualidade e excelência. A educação é a base de todas as coisas, e é por ela que iniciamos a inclusão verdadeira de todos os cidadãos, e foi por isso que aceitei este desafio, porque o Arthur sabe da importância que a educação tem”, contou Aline Feital.

Gustavo Tutuca ressaltou a felicidade em ver seu irmão na disputa pela prefeitura da cidade e disposto a seguir o legado do seu pai.

“É um momento muito importante para Piraí, estamos aqui discutindo o futuro da cidade para os próximos quatro anos. Estou muito feliz com a pré-candidatura do meu irmão, que vem em defesa do trabalho do meu pai, que não conseguiu concluir o trabalho que iniciou, pois infelizmente o perdemos em 2022. Muitos dos projetos que ele iniciou junto com o Dr. Ricardo Passos (atual prefeito), nós pretendemos continuar. Com a união dos esforços dos partidos e dos nossos pré-candidatos a vereadores, temos muita motivação e convicção de que Piraí irá escolher o caminho certo e que continuaremos fazendo este município se desenvolver e se recuperar como temos feito nos últimos anos”, disse Gustavo Tutuca.