O médico urologista e ex-prefeito de Barra do Piraí, Carlos Celso Balthazar da Nobrega, faleceu aos 80 anos na manhã desta segunda-feira (5), em sua residência no Centro da cidade do Sul do Estado. Segundo informações, ele sofreu um infarto. Em 2023, Carlos Celso havia sofrido dois Acidentes Vasculares Cerebrais (AVCs).

Em nota, o atual prefeito Mário Esteves lamentou a perda do médico e ex-prefeito. “Quando cheguei em Barra do Piraí, o prefeito era Carlos Balthazar, com quem tive alguns contatos empresariais. Figura notável, ímpar, que soube conduzir a sua administração dentro dos parâmetros republicanos. Foi um gestor nato. Lamentamos a sua passagem e desejamos força à sua família neste momento de dor”, declarou Esteves, que decretou luto oficial de três dias na cidade.

Carlos Balthazar deixa a viúva Rosani Rocha e três filhos, Alexis, Margot e Diego. Ele era irmão de Paulo Balthazar, ex-prefeito de Volta Redonda e ex-deputado. Durante seu mandato como prefeito de Barra do Piraí, entre 2001 e 2004, ele foi responsável pela criação da Guarda Municipal, entre outras realizações.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o velório e o enterro do ex-prefeito.