A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou na manhã desta segunda-feira (5) o balanço da operação realizada durante o ‘Encontro Internacional de Motociclistas de Penedo’, que ocorreu no final de semana no distrito de Itatiaia. A ação resultou em quatro acidentes, com três pessoas feridas e uma vítima fatal, entre os quilômetros 224 e 339 da Rodovia Presidente Dutra.

No que diz respeito às infrações de trânsito, a PRF emitiu 198 autos de infração, recolheu 29 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e removeu quatro veículos ao pátio. A operação também flagrou um total de 10.208 kg de excesso de peso em veículos.

Além das infrações de trânsito, foram registradas seis ocorrências criminais, com a detenção de seis pessoas. A operação também resultou na recuperação de dois veículos roubados e na apreensão de uma quantia de R$ 1,1 milhão. A PRF reforçou a fiscalização na entrada de Penedo local sede do evento, e também em todo o trecho do Sul do Estado, desde o início da Serra das Araras, em Piraí, até a divisa com o estado de São Paulo.

Foto: Divulgação/PRF