Uma operação da Polícia Militar realizada na noite de sexta-feira (dia 16) resultou na prisão de um homem suspeito de tráfico de drogas no bairro Caixa D’Água, em Barra do Piraí. A ação ocorreu na Rua Rafael Antunes após denúncia anônima, e mobilizou equipes do GAT e patrulhas de rua.

As guarnições, que já monitoravam a área, realizaram um cerco estratégico em um ponto conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Ao perceberem a aproximação dos policiais, vários indivíduos tentaram fugir, mas um dos suspeitos foi interceptado. Durante a abordagem, nada ilícito foi encontrado com ele, mas o suspeito admitiu que estava no local em troca de duas pedras de crack e uma refeição.

Após a abordagem, os policiais voltaram ao ponto de origem e encontraram um pote contendo nove sacolés com uma mistura de crack e pó, escondido próximo à roda de um carro estacionado. Além disso, após uma varredura na área, uma sacola com uma grande quantidade de drogas foi localizada em uma cerca de arbustos. No total, foram apreendidos 56 tiras de maconha, 41 pedras de crack, 49 tubos e pinos de pó de cocaína, e um rádio comunicador.

O homem foi conduzido à 88ª DP, onde foi autuado por associação para o tráfico de drogas.

Foto: Divulgação