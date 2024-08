A Polícia Militar prendeu, na madrugada deste sábado (dia 17), um idoso por porte ilegal de arma de fogo no bairro Belvedere, em Barra do Piraí. A ocorrência se deu na Rua Eduardo Silvino Porto, após a polícia ser acionada por moradores que ouviram disparos na região.

As guarnições dos setores Alfa e Charlie, ao chegarem ao local, encontraram o suspeito, de 65 anos, em sua residência, visivelmente alcoolizado. A esposa do acusado, de 85 anos, cooperou com a equipe policial, permitindo a entrada dos agentes na casa. Durante a busca, os policiais apreenderam um revólver calibre 38, contendo seis munições no tambor, sendo três já deflagradas. A arma foi encontrada na varanda da residência.

O suspeito foi conduzido à 88ª DP, onde foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. A fiança foi estipulada em R$ 1.600, que foi paga pelo acusado, permitindo que ele responda ao processo em liberdade.

Foto: Divulgação