A Polícia Militar de Valença deteve, na noite de sexta-feira (dia 16), dois jovens por posse de drogas na Rua do Barroso, no bairro Barroso. A abordagem ocorreu por volta das 21h15, quando a guarnição do 10º BPM/3ª CIA, em patrulhamento, observou os dois suspeitos, que tentaram se afastar rapidamente ao avistar os policiais.

Os jovens, de 17 e 21 anos, foram submetidos a uma busca pessoal. Com o adolescente, os policiais encontraram 14 tabletes de erva seca prensada, que posteriormente foi confirmada como 57,7g de maconha, além de R$ 122 em espécie. Já com o mais velho foi encontrado um cigarro artesanal de maconha, pesando 0,5g, e a quantia de R$ 490 em dinheiro.

Os suspeitos foram conduzidos à 91ª DP (Valença), onde os materiais foram apresentados ao investigador de plantão. Após a perícia, confirmou-se que os 14 tabletes e o cigarro artesanal continham maconha. Apesar da detenção, o dinheiro encontrado com os jovens não foi apreendido pela delegacia e foi devolvido a eles.

Após prestarem depoimento, os dois envolvidos foram liberados. A ocorrência foi registrada como posse e uso de drogas.

