O candidato a prefeito conversou com eleitores do bairro ao lado da candidata a vice, Dra. Andreya Lemos – a Teka, e candidatos a vereador

Na manhã deste domingo (18), o candidato a prefeito de Pinheiral, Guto Nader (MDB), deu início a campanha eleitoral com adesivação de veículos que aconteceu no Parque Maíra. Para Guto, o bairro foi escolhido para iniciar a campanha por um motivo especial.

“Eu tenho um carinho enorme pelo Parque Maíra e sei que historicamente é um bairro que não tem a devida atenção do poder público. Fiquei muito feliz com a receptividade das pessoas seja acenando positivamente, nos abraçando, ouvindo nossas propostas ou pedindo panfleto e adesivo. Foi um momento de muita festa e alegria, mas também um momento de muita reivindicação”, explicou Guto, que ainda falou sobre os principais pedidos dos moradores.

“O interessante é que quando a gente conversa com as pessoas elas já nos identificam com a questão do Tarifa Zero. Elas falam que não aguentam mais tanto descaso e humilhação e que Pinheiral realmente está precisando disso e que ninguém suporta mais tanta dificuldade com o transporte público”, destacou.

João Paulo, morador do Parque Maíra há vários anos, falou sobre um problema que vem afetando muito a sua família. “A gente está com muito problema com falta de água. É dia sim, dia também. Depois que veio essa empresa nova que o atual prefeito falou que ia melhorar, não melhorou nada. Pelo contrário, piorou. Eu vou te falar que o povo aqui está revoltado. Outro dia mesmo teve um morador reclamando muito que eles cobraram uma taxa absurda para religar a água dele”, frisou o morador.

Quem também esteve presente nessa primeira ação de rua da campanha foi a candidata a vice-prefeita, dra. Andreya Lemos, a Teka. “Hoje foi uma oportunidade incrível de poder entrar na campanha com o pé direito, levando nossas propostas aos moradores e escolher o bairro Parque Maíra para esse pontapé inicial foi providencial porque é um lugar de gente acolhedora que nos recebeu muito bem. Isso deixa a gente muito animado para o restante da campanha”, comentou.

Inauguração do Tarifa Zero em Duque de Caxias

Na sexta-feira (16) Guto esteve na cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense onde participou do lançamento do Programa Tarifa Zero. “É uma satisfação muito grande estar aqui ao lado do prefeito de Caxias, Wilson Reis e do secretário estadual de Transporte e Mobilidade, Washington Reis, para esse lançamento do Tarifa Zero. Dá para ver a satisfação no olhar das pessoas que sabem que isso irá mudar muito a vida delas. Em Pinheiral essa é uma das minhas principais plataformas de governo, tanto que registrei isso em cartório e a população pode me cobrar”, destacou Guto na oportunidade.

Foto: Divulgação