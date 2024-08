A Polícia Militar de Barra do Piraí apreendeu uma quantidade significativa de drogas durante uma operação realizada na noite de domingo (dia 18), no bairro Roseira. A ação aconteceu na Rua Paulo de Aquino e foi motivada por uma denúncia anônima que indicava a presença de material entorpecente escondido na região.

Segundo informações fornecidas pela corporação, a denúncia relatava que traficantes locais estariam utilizando um entulho na citada rua para armazenar drogas. De posse dessas informações, a guarnição do Grupamento de Ações Táticas (GAT) procedeu ao local. Ao chegar, os policiais não encontraram nenhum suspeito, mas realizaram buscas na área indicada, onde localizaram uma bolsa contendo os seguintes materiais ilícitos: 33 sacolés de cocaína com inscrição “CV BP”, totalizando aproximadamente 16,5 gramas; três pinos de cocaína com inscrição “CV BP”, pesando cerca de 3 gramas; e 14 tiras de maconha com inscrição “CV BP”, somando aproximadamente 14 gramas.

O material foi levado à 88ª DP (Barra do Piraí), onde o caso foi registrado.

Foto: Divulgação