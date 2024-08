O Volta Redonda entrará em campo nesta segunda-feira (dia 19) para enfrentar a Ferroviária-SP, às 20h, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara. A partida marca a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C.

No domingo (dia 18), véspera do confronto, a equipe do Voltaço realizou seu último treino, focado nos preparativos finais. Os atletas iniciaram a atividade com um aquecimento sob a orientação do preparador físico William Oliveira. Em seguida, o técnico Rogério Corrêa assumiu o comando, ajustando os detalhes táticos para o jogo.

O Volta Redonda terá alguns desfalques importantes para a partida. O lateral-direito Wellington Silva e o meia PK estão suspensos após receberem o terceiro cartão amarelo. Além disso, o atacante Matheus Lucas está fora da competição devido a uma lesão no tendão de Aquiles.

Com 31 pontos, o Voltaço já garantiu sua classificação para a segunda fase da Série C e ocupa atualmente a sexta posição na tabela. A expectativa é de um jogo disputado, onde a equipe buscará consolidar sua boa campanha na competição.

