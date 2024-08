Um grave acidente ocorrido na tarde desta quarta-feira (dia 21) na Rodovia Presidente Dutra, em Paracambi, está causando longos congestionamentos em ambos os sentidos da via. Uma carreta-tanque transportando 42 mil litros de etanol tombou logo após a descida da Serra das Araras, no km 223, no sentido Rio de Janeiro. O veículo pegou fogo, exigindo a intervenção imediata do Corpo de Bombeiros para conter as chamas.

De acordo com informações da CCR RioSP, o Centro de Controle Operacional da concessionária foi acionado às 16h34 para atender a ocorrência. As equipes de Atendimento Pré-Hospitalar chegaram rapidamente ao local, onde uma vítima foi socorrida com ferimentos moderados e encaminhada para atendimento médico.

O tombamento da carreta causou a interdição total da rodovia nos dois sentidos. No sentido Rio de Janeiro, os motoristas enfrentam cerca de 10 km de congestionamento, do km 243 ao km 233. Já no sentido São Paulo, o tráfego também apresenta retenção de aproximadamente 10 km.

Cinco equipes da concessionária, incluindo viaturas de guinchos leves e pesados, um caminhão pipa e equipe de resgate médico, estão no local para auxiliar na remoção do veículo e na normalização do tráfego. A Polícia Rodoviária Federal também atua na ocorrência.

Foto: Reprodução/Redes Sociais