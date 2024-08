O corpo da comerciante Marta Aparecida Freitas Souza Lima, vítima de um latrocínio em Volta Redonda, será velado a partir das 8h desta quinta-feira (dia 21), no Cemitério Portal da Saudade. O sepultamento está marcado para as 11h.

Marta tinha 69 anos e foi brutalmente assassinada na manhã de terça-feira (dia 20), dentro de sua própria casa, na Rua Dr. Paulo Monteiro Mendes, no bairro Monte Castelo. O crime chocou a região pela violência empregada.

Segundo a Polícia Civil, o criminoso se passou por cadeirante para conseguir acesso à residência da vítima, alegando estar interessado na compra de um veículo. Ao entrar na casa, ele atacou Marta com uma barra de ferro, amarrando-a e deixando-a gravemente ferida. Após o crime, ele fugiu do local levando diversos objetos, incluindo uma televisão e um celular.

O corpo de Marta foi encontrado por seu filho e marido no banheiro da residência, ainda amarrada. A rápida resposta das autoridades resultou na prisão do suspeito no mesmo dia do crime, em uma operação conjunta da Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal e Secretaria Municipal de Ordem Pública. O homem foi detido na Avenida Sete de Setembro, no bairro Aterrado, e a cadeira de rodas utilizada para enganar a vítima foi apreendida.

Foto: Reprodução/Redes Sociais