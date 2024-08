Policiais civis da 167ª DP (Paraty) cumpriram, nesta quarta-feira (dia 21), um mandado de prisão preventiva contra um homem de 72 anos, por suspeita de estupro de vulnerável. O mandado, expedido pela Comarca de Paraty, é resultado de uma investigação que apontou o envolvimento do suspeito em atos libidinosos contra uma menina de 8 anos. A prisão ocorreu sob a coordenação do delegado titular Marcello Russo.

Segundo o inquérito policial, o homem, que é amigo da família da vítima há 30 anos, teria praticado o crime na residência da criança, localizada na Ilha do Araújo, em Paraty. A mãe da menina relatou ter flagrado o suspeito deitado na cama ao lado da filha, que estava sem short e vestindo apenas um body. A criança começou a apresentar comportamento estranho na escola, o que levantou suspeitas e levou a mãe a descobrir o ocorrido.

O laudo do exame de corpo de delito confirmou escoriações por ações contundentes, evidenciando o abuso. O suspeito, que reside em Angra dos Reis, compareceu para depoimento acompanhado de seu advogado, mas optou por permanecer em silêncio, declarando que só falará em juízo.

A prisão foi realizada no centro de Angra dos Reis, e o suspeito agora aguarda as próximas etapas do processo judicial.

Foto: Divulgação