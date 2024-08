O casal brasileiro Eraldo Rodrigues, de 60 anos, e Aurora Rodrigues, de 59 anos, que ficaram desaparecidos cinco dias no Chile tiveram que comer gelo para sobreviver. Eles sumiram no domingo (dia 18), durante uma viagem de carro pela América do Sul.

Os dois foram encontrados no Passo de São Francisco, na fronteira entre o Chile e a Argentina, na sexta-feira (dia 23).

“Foram dias muito difíceis, a nossa fé foi colocada à prova e a nossa esperança de retornar também. Quando nós nos vimos na situação, a única certeza que tínhamos é que podíamos não voltar”, afirmou Aurora ao G1.

Com informações do G1 e Metrópoles