A Polícia Militar apreendeu, na tarde do sábado (dia 7), aproximadamente 29 gramas de cocaína no Condomínio Santa Rosa 2, no bairro Cambota, em Valença. A ação, desencadeada após uma denúncia, teve como objetivo coibir o tráfico de drogas na região.

Segundo informações recebidas pela guarnição da 3ª Companhia, um indivíduo estaria escondendo material entorpecente próximo à Rua C, em uma área de morro do bairro Cambota. Em resposta à denúncia, a equipe policial intensificou o patrulhamento na área e se dirigiu ao local indicado.

Após realizar buscas extensivas, os policiais localizaram 29 pinos contendo cocaína, identificada como “Valença CV Pó 25 Gestão Inteligente”, com um total aproximado de 29 gramas. A apreensão ocorreu em uma área próxima à residência do suspeito, de 29 anos.

Durante a busca, o suspeito começou a ofender a guarnição, tentando desviar a atenção das buscas. Ele foi informado de que seria conduzido à 91º DP, caso continuasse com o comportamento ofensivo. O suspeito, então, entrou em sua casa e fechou a porta, não sendo mais localizado pelos policiais.

Os materiais apreendidos foram levados à delegacia e um inquérito foi instaurado para prosseguir com as investigações.

Foto: Divulgação