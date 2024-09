Policiais militares apreenderam, na manhã de sábado (dia 7) aproximadamente 63 gramas de cocaína no bairro Muqueca, em Barra do Piraí. A ação aconteceu após denúncias de tráfico de drogas em um bar localizado na Rua Benedito da Silva Lomba. As guarnições realizaram uma abordagem no local, com buscas e revistas pessoais em vários indivíduos, mas sem sucesso na localização de substâncias ilícitas.

Com base em novas informações, os policiais receberam a indicação de que o material entorpecente estaria sendo guardado em um morro próximo. A equipe então dirigiu-se a uma casa abandonada no local indicado. Após uma busca minuciosa na propriedade, os policiais encontraram um pote de achocolatado enterrado, que continha 63 pinos de cocaína, com aproximadamente 63 gramas da substância.

Os materiais apreendidos foram levados à 88º DP (Barra do Piraí). Nenhum suspeito foi localizado durante a operação, e a investigação segue para identificar possíveis envolvidos no tráfico de drogas na região.

Foto: Divulgação