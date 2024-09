A Polícia investiga um homicídio ocorrido na noite de sábado (dia 7) em Barra do Piraí. O crime aconteceu na Rua Lucas Monte Barros Júnior, no distrito da Califórnia. De acordo com informações de uma testemunha, a vítima, de 30 anos, foi abordada por dois homens encapuzados que efetuaram vários disparos contra ela. Após o ataque, os criminosos teriam fugido em um veículo que estava na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira).

Policiais militares realizaram buscas pelos suspeitos nas áreas adjacentes, porém sem sucesso. Durante a investigação, a guarnição conversou com várias pessoas próximas à vítima. Testemunhas foram ouvidas na 88ª DP (Barra do Piraí) e, posteriormente, liberadas.

A polícia continua a investigar a relação entre a vítima e os suspeitos, além de buscar novas evidências que possam levar à identificação e captura dos responsáveis pelo duplo homicídio.

O corpo foi removido pelos bombeiros e encaminhado para exame de necropsia.